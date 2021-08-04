Засідання суду щодо запобіжного заходу Чаусу відбувається у закритому режимі

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Обрання запобіжного заходу колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу відбувається у закритому режимі.

Відповідне рішення ухвалив суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні 4 серпня.

Клопотав про те, аби засідання було закритим, адвокат Ростислав Кравець, оскільки в ньому досліджуватимуться обставини викрадення його підзахисного, інформація для службового користування, а до справи залучена велика кількість правоохоронних органів. З аналогічним проханням виступили представники Служби безпеки України. Вони зазначили, що Чаус є потерпілим у справі про його викрадення, і що він вважає, що до цього причетні українські спецслужби, а тому засідання має бути закритим.

Суддя задовільнив ці клопотання.

Нагадаємо, що Чаусу загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років через отримання хабаря.