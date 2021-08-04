Засідання суду щодо запобіжного заходу Чаусу відбувається у закритому режимі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Мусієнко Владислав / УНІАН
Обрання запобіжного заходу колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу відбувається у закритому режимі.
Відповідне рішення ухвалив суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні 4 серпня.
Клопотав про те, аби засідання було закритим, адвокат Ростислав Кравець, оскільки в ньому досліджуватимуться обставини викрадення його підзахисного, інформація для службового користування, а до справи залучена велика кількість правоохоронних органів. З аналогічним проханням виступили представники Служби безпеки України. Вони зазначили, що Чаус є потерпілим у справі про його викрадення, і що він вважає, що до цього причетні українські спецслужби, а тому засідання має бути закритим.
Суддя задовільнив ці клопотання.
Нагадаємо, що Чаусу загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років через отримання хабаря.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон.