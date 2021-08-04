Україна заборонила на три роки вʼїзд заступнику «Білоруського дому» Батуліну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Україна заборонила на три роки вʼїзд заступнику убитого глави «Білоруського дому в Україні» Родіону Батуліну. Про це «Дім» повідомив у Telegram-каналі у середу, 4 серпня.
Підстави заборони не відомі: «з причини наявності у базі даних Державної прикордонної служби рішення уповноваженого державного органу України про заборону на вʼїзд в Україну.
Зазначається, що Батулін виїхав з України на територію Євросоюзу 14 липня, аби вирішити питання із документами. 3 серпня, коли виявили тіло засновника «Дому» Віталія Шишова, він автобусом поїхав назад до Києва. Однак, діставшись 4 серпня українського кордону, на пункту пропуску «Устилуг» Батуліну повідомили, що з моменту виїзду він є невʼїзним.
Батулін — соратник вбитого Віталія Шишова по «Білоруському дому в Україні». Він тісно повʼязаний з Сергієм «Боцманом» Коротких, який навчався у школі КДБ Білорусі. Також Батулін був знайомий з неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем.
Окрім цього, він — професійний борець. Раніше виступав за Білорусь, але потім змінив громадянство і виступав за Латвію. У 2019 році Батулін брав участь у нападі на автомобіль пʼятого президента України Петра Порошенка.
- У вівторок, 3 серпня, близько 8-ї години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі Віталія Шишова. Він не повернувся з пробіжки, на яку вийшов 2 серпня. Київська прокуратура кваліфікувала справу як умисне вбивство.
- «Білоруський дім в Україні» — спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які змушені були залишити країну через режим Олександра Лукашенка. Шишов у ньому займався тим, що верифікував перебіжчиків з Білорусі: хто справді тікає від режиму Олександра Лукашенка, а хто є агентом білоруського КДБ.