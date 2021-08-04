Глава МЗС Кулеба та очільник ОП Єрмак прибули у Вашингтон для підготовки візиту Зеленського

Новини

Getty

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Володимира Зеленського. Український президент прилетить до США 30 серпня.

Про це повідомив очільник МЗС.

Там представники України зустрінуться з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, Держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками.

А от Володимир Зеленський уже планує обговорити з американським президентом предметні проблеми.

«Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору. Важливо, що президент поїде до Сполучених Штатів у сильній позиції, одразу після наймасштабнішої в історії України міжнародної події: установчого саміту «Кримської платформи», на який до Києва приїдуть понад три десятки наших партнерів, зокрема, висока делегація із США», — додав Кулеба.

Наразі президент України є другим після канцлера Німеччини лідером з Європи, який відвідає США на запрошення президента Байдена.