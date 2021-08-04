В Україні помітно зростає щоденний приріст хворих на COVID-19. Медики вакцинували понад 3,7 млн осіб

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Упродовж доби в Україні медики виявили 984 випадки COVID-19, зокрема, захворіли 59 дітей та 48 медпрацівників. Відповідно до статистики, простежується збільшення добового приросту хворих, напередодні цей показник був на позначці 827, а другого серпня — 265.

Про це інформує МОЗ.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 255 345 випадків інфікування. З них 53 024 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 188 273 — одужали.

Крім того, за добу медики вакцинували 153 258 людей, з них першу дозу отримали 89 892, а повністю імунізовані — 63 366.

Протягом доби працювали 943 мобільні бригади, 2 612 пунктів щеплення та 279 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату вже отримали 3 759 403 людини, а дві дози — 2 151 799 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 911 202 щеплення.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.

Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Загалом в Україні зараз 20 хворих зі штамом «Дельта».

Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.