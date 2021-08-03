У Чернівецькій області почали вакцинувати дітей від коронавірусу. Щеплені вже п’ятеро
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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health.mil
У Чернівецькій області від коронавірусу вакцинували п’ятьох дітей. Імунізованим від 13 до 16 років.
Про це повідомляється на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.
«Двоє отримали щеплення у Чернівцях, двоє — у Глибокій, одна дитина — у Герці», — розповіли в ОДА.
За словами координаторки з вакцинації на Буковині Оксани Знак, батьки вирішили вакцинувати дітей через хронічні хвороби, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу, також серед причин — виїзд дитини за кордон на навчання.
- У травні Європейський Союз схвалив використання вакцини Pfizer-BioNTech від коронавірусу для дітей у віці 12—15 років.
- У липні Міністерство охорони здоровʼя України рекомендувало в окремих випадках вакцинувати препаратом Pfizer дітей, старших за 12 років. Для отримання щеплення батьки дітей (12—15 років) або самі діти (16—17 років) звертаються до педіатра або сімейного лікаря.