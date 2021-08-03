«Немає сенсу»: у МОЗ закликають українців не робити тести на антитіла до коронавірусу

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У Міністерстві охорони здоров’я закликають українців не робити тести на антитіла до коронавірусу, тому що в цьому немає сенсу.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

«Тести, якими вимірюють рівень антитіл, не стандартизовані. Різні лабораторії застосовують різні методи дослідження, різні одиниці вимірювання, тест-системи різної точності та чутливості, різне обладнання. Тому такі тести часто дають різні та вкрай неточні результати», — йдеться в повідомленні.

Також у відомстві пояснюють, що антитіла не є єдиною ланкою захисту від коронавірусу, адже існує ще клітинний імунітет. Він зберігається значне довше, а тест-системи його не визначають.

«Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету. Або навпаки, перша доза вакцини може дати високий рівень антитіл, але гарний захист з’явиться лише тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету», — підкреслили в МОЗ.