США очікують від Києва ретельного розслідування убивства білоруса Шишова. Кулеба пообіцяв, що Україна зробить все можливе

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vvshishov / Instagram

США сподіваються, що Україна проведе повне та ретельне розслідування убивства у Києві голови «Білоруського Дому в Україні» Віталія Шишова. Україна, своєю чергою, запевнила, що зробить усе можливе.

Про це йдеться у заяві американського посольства у Києві від 3 серпня, коли Шишова знайшли мертвим. Позицію України озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин», — зазначили у посольстві.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: «Важливо виявити всю правду про його трагічну смерть».