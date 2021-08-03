Будівлі «Квіти України» надали охоронний статус

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Дмитро Гурін / Facebook

Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс об’єкт «Квіти України» до переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Тобто будівля отримала статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини та підлягає захисту, відповідно до ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Згідно з наказом Департаменту, упродовж місяця власник повинен укласти охоронний договір щодо будівлі «Квіти України».

Без наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини та без погодженої науково-проєктної документації будь-які роботи на об’єкті будуть заборонені.

Копію наказу Департаменту вже направили до Міністерства культури, щоб внести «Квіти України» до державного реєстру нерухомих пам’яток України.