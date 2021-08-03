Новий глава ЗСУ Залужний заборонив посадовцям їздити в зону ООС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про тимчасову заборону для посадовців на візити в зону проведення Операції об’єднаних сил.
Про це вранці 3 серпня повідомила пресслужба Верховної Ради, оскільки через це скасовується візит в ООС глави парламенту Дмитра Разумкова.
Візит був запланований на вівторок, 3 серпня. Разумков планував ознайомитися з поточною безпековою ситуацією у районі проведення ООС, а також поспілкуватися з місцевими жителями та військовослужбовцями.
Згодом сам Залужний пояснив, що ця заборона триватиме 10 днів. Ухвалив він це рішення через процес прийому-передачі посади Командувача операції Обʼєднаних сил, який має відбутися у спокійній робочій обстановці, аби можна було забезпечити безперебійну оборону держави.
Зазначимо, що 27 липня президент звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України (він обіймав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року). На його місце призначили командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного.
- Понад рік тому, 27 липня 2020 року, на Донбасі почалось чергове перемирʼя. За цей час загинули 45 українських військових, 163 дістали поранень. Окрім цього, бойовики 1 995 разів обстрілювали Збройні сили України. Українська делегація наголошує, що це майже втричі менше обстрілів, ніж у період з липня 2019 до липня 2020 року: тоді було 88 загиблих, 494 поранених і 4 257 обстрілів.