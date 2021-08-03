Новий глава ЗСУ Залужний заборонив посадовцям їздити в зону ООС

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Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про тимчасову заборону для посадовців на візити в зону проведення Операції об’єднаних сил.

Про це вранці 3 серпня повідомила пресслужба Верховної Ради, оскільки через це скасовується візит в ООС глави парламенту Дмитра Разумкова.

Візит був запланований на вівторок, 3 серпня. Разумков планував ознайомитися з поточною безпековою ситуацією у районі проведення ООС, а також поспілкуватися з місцевими жителями та військовослужбовцями.

Згодом сам Залужний пояснив, що ця заборона триватиме 10 днів. Ухвалив він це рішення через процес прийому-передачі посади Командувача операції Обʼєднаних сил, який має відбутися у спокійній робочій обстановці, аби можна було забезпечити безперебійну оборону держави.

Зазначимо, що 27 липня президент звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України (він обіймав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року). На його місце призначили командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного.