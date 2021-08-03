Новый глава ВСУ Залужный запретил чиновникам ездить в зону ООС

Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете для чиновников на визиты в зону проведения Операции объединенных сил.

Об этом утром 3 августа сообщила пресс-служба Верховной Рады, поскольку из-за этого отменяется визит в ООС главы парламента Дмитрия Разумкова.

Визит был запланирован на вторник, 3 августа. Разумков планировал ознакомиться с текущей ситуацией по безопасности в районе проведения ООС, а также пообщаться с местными жителями и военнослужащими.

Позже сам Залужный пояснил, что этот запрет продлится 10 дней. Принял он это решение из-за процесса приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил, который должен состояться в спокойной рабочей обстановке, чтобы можно было обеспечить бесперебойную оборону государства.