Прокуратура розслідує смерть білоруса Шишова як умисне вбивство

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Правоохоронні органи розслідують обставини смерті голови «Білоруського Дому в Україні» Віталія Шишова за статтею «умисне вбивство» з приміткою — «самогубство».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У вівторок, 3 серпня, близько 8 години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі, голову ГО «Білоруський Дім в Україні» Віталія Шишова.

Неподалік тіла правоохоронці виявили його мобільний телефон.

Напередодні від співмешканки Шишова до чергової частини Святошинського відділку поліції надійшло повідомлення про його раптове зникнення. За словами жінки, чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Правоохоронці з’ясовують обставини смерті чоловіка та перевіряють різні версії. На місці виявлення тіла тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Шишов зник у Києві 2 серпня під час пробіжки. Він активно допомагав громадянам Білорусі й тим, хто постраждав від режиму Олександра Лукашенка. Переїхати в Україну Віталій був змушений восени 2020 року, після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.