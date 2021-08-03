В Україні за добу вакцинували понад 125 тисяч людей та виявили 827 нових випадків COVID-19
- Автор:
- Софія Телішевська
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Tim Reckmann / Flickr
За добу в Україні медики вакцинували 125 161 людину, з них першу дозу отримали 70 344, а повністю імунізовані — 54 817.
Про це інформує МОЗ.
Протягом доби працювали 751 мобільна бригада, 2 174 пункти щеплення та 251 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату вже отримали 3 669 511 людей, а дві дози — 2 088 433 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 757 944 щеплення.
Крім того, упродовж доби в Україні виявили 827 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 68 дітей та 26 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 334 особи;
- летальних випадків — 26;
- одужало — 533 особи.
Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 254 361 випадок зараження коронавірусом. При цьому 52 981 особа померла від ускладнень захворювання, а 2 187 703 — одужали.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.
Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Загалом в Україні зараз 20 хворих зі штамом «Дельта».
Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 разу частіше — до реанімації.