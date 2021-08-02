УАФ підтвердила, що Шевченко покидає збірну. Нового тренера оберуть 9 серпня
- Автор:
- Софія Телішевська
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Українська асоціація футболу підтвердила відхід Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України.
Про це йдеться в офіційній заяві УАФ.
Шевченко та його тренерський штаб не захотіли продовжувати контракт до кінця 2022 року, а своє рішення пояснили бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу.
Таким чином 30 липня 2021 закінчився термін контракту між Українською асоціацією футболу і тренерським штабом збірної.
Вже 9 серпня відбудеться засідання Виконкому УАФ, на якому ухвалять рішення щодо тренерського штабу збірної України.
«Я безмежно вдячний Андрію Шевченку і його тренерському штабу, що вони протягом п’яти років працювали у збірній України! Поважаю їхнє рішення розвивати свою кар’єру на клубному рівні. І при цьому дякую за всі ті емоції, які ми пережили під час матчів збірної України», — зазначив глава УАФ Андрій Павелко.
Він додав, що Шевченко може повернутися на посаду тренера збірної після клубної роботи.
«А зараз я бажаю Андрію подальших успіхів у тренерській роботі», — підсумував Павелко.
Головний тренер Збірної України працював з національною командою з літа 2016 року. За цей час збірна України вийшла на Євро-2020, а також пробилася до групи A Ліги націй УЄФА 2018—2019.
- Андрій Шевченко увійшов у топ-10 кращих наставників збірних у 2019 році за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS), посівши 8-ме місце.