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Глава МЗС Кулеба озвучив тематичні панелі «Кримської платформи»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Брессонова Ані / УНІАН

У Києві в рамках саміту «Кримської платформи» 23 серпня проведуть чотири тематичні панелі.

Про це глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів на форумі «Україна 30».

«На саміті, окрім основного засідання за участі глав делегацій, відбудуться чотири тематичні панелі», — повідомив урядовець.

Які будуть тематичні панелі:

До декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва 23 серпня. Наразі свою присутність підтвердили 29 країн.