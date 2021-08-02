Білоруська атлетка Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі

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Польща надала гуманітарну візу білоруській легкоатлетці Христині Тимановській, яку намагалися вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної.

Про це повідомив заступник державного департаменту у Міністерстві закордонних справ Польщі Марцін Пшидач у Twitter у понеділок, 2 серпня.

«Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже перебуває у прямому контакті з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну карʼєру», — повідомив Пшидач.

Гуманітарна віза діє 1 рік. Цей тип візи передбачає можливість працевлаштування на території Польщі. Крім того, саме з цим типом візи надається право просити про міжнародного захисту або політичного притулку.