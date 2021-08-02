Білоруська атлетка Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Польща надала гуманітарну візу білоруській легкоатлетці Христині Тимановській, яку намагалися вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної.
Про це повідомив заступник державного департаменту у Міністерстві закордонних справ Польщі Марцін Пшидач у Twitter у понеділок, 2 серпня.
«Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже перебуває у прямому контакті з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну карʼєру», — повідомив Пшидач.
Гуманітарна віза діє 1 рік. Цей тип візи передбачає можливість працевлаштування на території Польщі. Крім того, саме з цим типом візи надається право просити про міжнародного захисту або політичного притулку.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня відвезли у посольство Польщі, де запропонували візу й продовження спортивної карʼєри. За даними ЗМІ, її чоловік виїхав з Білорусі до Києва.