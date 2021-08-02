Пашиняна втретє призначили премʼєр-міністром Вірменії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Valery Sharifulin / Contributor
Президент Вірменії Армен Саркісян призначив Нікола Пашиняна премʼєр-міністром країни. Про це йдеться в указі президента від 2 серпня.
Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів (це його рішення мало на меті послабити політичну напруженість у країні після програшу у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах). За вірменським законодавством, проведення позачергових виборів можливе лише в разі, якщо премʼєр подає у відставку, а парламент двічі не обирає нового.
Вибори все ж відбулись 20 червня 2021 року — партія Пашиняна отримала конституційну більшість у парламенті 53,92%.
Політична криза почалась у країні після програшу у війні за Нагірний Карабах, а підсилив її скандал між першим заступником начальника Генштабу Збройних сил Тираном Хачатряном і Пашиняном — вони посперечалися через ракетні комплекси «Іскандер», які нібито «вкрай незадовільно» виявили себе у війні за Нагірний Карабах. Згодом Хачатряна звільнили.
- Вперше премʼєром Пашинян став 8 травня 2018 року, однак 16 жовтня того ж року подав у відставку. Тоді це також був суто формальний крок, аби провести дострокові парламентські вибори. Після цього Пашинян виконував обовʼязки премʼєр-міністра. Вибори відбулись, і 14 січня 2019 року його знову призначили главою вірменського уряду.