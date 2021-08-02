Розстріли на Майдані: суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань проводити заочне розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича. Ідеться про організацію умисних вбивств мітингувальників у лютому 2014 року в центральній частині міста Києва – на Майдані Незалежності та прилеглих вулицях.

Про це у понеділок, 2 серпня, повідомив Офіс генпрокурора.

Оскільки Янукович наразі переховується від слідства у Росії, таке рішення суду надає право ДБР проводити досудове розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia).

За даними слідства, Янукович, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовував свої повноваження у змові з колишнім головою СБУ та головою МВС, 18 лютого організував розгін демонстрантів: із військовою технікою та вогнепальною зброєю. Це призвело до смерті 62 людей у Києві з 18 до 20 лютого 2014 року.

Януковичу інкримінують організацію розгону зібрання у складі злочинного угруповання.