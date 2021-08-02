Польща запропонувала білоруській спортсменці Тимановській візу й продовження спортивної карʼєри

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Польща запропонувала візу і правову допомогу білоруській легкоатлетці Христині Тимановській, яку намагалися вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної

Про це в Twitter повідомив заступник голови польського МЗС Марцін Пшидач.

Він підкреслив, що спортсменка може в Польщі продовжити свою спортивну карʼєру, якщо вона цього захоче. При цьому із заявою про надання політичного притулку, як повідомлялося в ЗМІ раніше, легкоатлетка поки не зверталася.

У штабі Народного антикризового управління білоруської опозиції повідомили, що після прибуття до Польщі Тимановській допоможуть в організації її перебування і тренувань на території Польщі.

Раніше також були опубліковані записи розмови зі спортивними функціонерами, які переконували Тимановську знятися з Олімпіади і повернутися до Білорусі. Зокрема, її просили «просто піти з ефіру і замовкнути», вимагали повернути $350 добових, а також звинувачували в тому, що виступити проти команди її «підбивав хтось зі сторони».