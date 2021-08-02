Польща запропонувала білоруській спортсменці Тимановській візу й продовження спортивної карʼєри
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- Олег Панфілович
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TUT.BY / скнріншот
Польща запропонувала візу і правову допомогу білоруській легкоатлетці Христині Тимановській, яку намагалися вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної
Про це в Twitter повідомив заступник голови польського МЗС Марцін Пшидач.
Він підкреслив, що спортсменка може в Польщі продовжити свою спортивну карʼєру, якщо вона цього захоче. При цьому із заявою про надання політичного притулку, як повідомлялося в ЗМІ раніше, легкоатлетка поки не зверталася.
У штабі Народного антикризового управління білоруської опозиції повідомили, що після прибуття до Польщі Тимановській допоможуть в організації її перебування і тренувань на території Польщі.
Раніше також були опубліковані записи розмови зі спортивними функціонерами, які переконували Тимановську знятися з Олімпіади і повернутися до Білорусі. Зокрема, її просили «просто піти з ефіру і замовкнути», вимагали повернути $350 добових, а також звинувачували в тому, що виступити проти команди її «підбивав хтось зі сторони».
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь. Наразі Чехія запропонувала їй візу та прихисток.