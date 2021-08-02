«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки поїздів через негоду на Західній Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Pixabay
Через погодні умови на Західній Україні низка поїздів «Укрзалізниці» прямує із запізненням. Про це компанія повідомила вранці 2 серпня.
Затримуються такі поїзди:
- № 44 Івано-Франківськ — Чернігів (затримка 2 години 20 хвилин);
- № 11 Львів — Одеса (2 години 10 хвилин);
- № 8 Чернівці — Київ (2 години);
- № 244 Рахів — Київ (2 години 50 хвилин);
- № 14 Солотвин — Київ (1 година 40 хвилин);
- № 9 Київ — Маріуполь (1 година 20 хвилин);
- № 7 Київ — Чернівці (1 година 20 хвилин);
- № 50 Трускавець — Київ (1 година);
- № 110 Львів — Херсон (45 хвилин);
- № 149 Полтава — Ворохта (40 хвилин).
Окрім цього, орієнтовний час запізнення вагона Відень — Київ до кінцевої станції становить 8 годин через затримку в Угорщині.
Зазначимо, що Західною Україною у ніч на 2 серпня пройшли буревії, грози та шквальний вітер. У Львові буревій зламав дерево у Стрийському парку: великі уламки гілок впали на дівчину та хлопця, які гуляли там — пара не вижила.