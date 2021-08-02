«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки поїздів через негоду на Західній Україні

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Через погодні умови на Західній Україні низка поїздів «Укрзалізниці» прямує із запізненням. Про це компанія повідомила вранці 2 серпня.

Затримуються такі поїзди:

№ 44 Івано-Франківськ — Чернігів (затримка 2 години 20 хвилин);

№ 11 Львів — Одеса (2 години 10 хвилин);

№ 8 Чернівці — Київ (2 години);

№ 244 Рахів — Київ (2 години 50 хвилин);

№ 14 Солотвин — Київ (1 година 40 хвилин);

№ 9 Київ — Маріуполь (1 година 20 хвилин);

№ 7 Київ — Чернівці (1 година 20 хвилин);

№ 50 Трускавець — Київ (1 година);

№ 110 Львів — Херсон (45 хвилин);

№ 149 Полтава — Ворохта (40 хвилин).

Окрім цього, орієнтовний час запізнення вагона Відень — Київ до кінцевої станції становить 8 годин через затримку в Угорщині.

Зазначимо, що Західною Україною у ніч на 2 серпня пройшли буревії, грози та шквальний вітер. У Львові буревій зламав дерево у Стрийському парку: великі уламки гілок впали на дівчину та хлопця, які гуляли там — пара не вижила.