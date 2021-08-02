МОК вимагає від Білорусі розʼяснень щодо ситуації з атлеткою Тимановською. Зараз її охороняє японська поліція
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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kristi_timanovskaya / Instagram
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) звернувся до Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською, яку намагаються силоміць вивезти з Токіо після її критики на адресу своїх тренерів.
Про це повідомив представник МОК Марк Адамс у понеділок, 2 серпня, цитує Deutsche Welle.
До справи Тимановської підключилося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, вранці 2 серпня МОК ще раз контактував із нею. Білоруська спортсменка наразі перебуває у безпеці в аеропорту «Ханеда» під захистом японської влади.
Речник уряду Японії зазначив, що Тимановська має намір просити про політичний притулок.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь. Наразі Чехія запропонувала їй візу та прихисток.