МОК вимагає від Білорусі розʼяснень щодо ситуації з атлеткою Тимановською. Зараз її охороняє японська поліція

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kristi_timanovskaya / Instagram

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) звернувся до Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською, яку намагаються силоміць вивезти з Токіо після її критики на адресу своїх тренерів.

Про це повідомив представник МОК Марк Адамс у понеділок, 2 серпня, цитує Deutsche Welle.

До справи Тимановської підключилося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, вранці 2 серпня МОК ще раз контактував із нею. Білоруська спортсменка наразі перебуває у безпеці в аеропорту «Ханеда» під захистом японської влади.

Речник уряду Японії зазначив, що Тимановська має намір просити про політичний притулок.