У Львові під час буревію на дівчину та хлопця упало дерево. Обоє загинули

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У Львові в ніч на 2 серпня почався буревій, який зламав дерево у Стрийському парку. Великі уламки гілок впали на дівчину та хлопця, які гуляли там — пара не вижила.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Загиблому хлопцю було 20 років, а дівчині — 18. На момент падіння дерева вони сиділи на лавці. Обоє отримали травми, які не були сумісні з життям.

Обставини події з’ясовують.

Внаслідок значних злив та сильного вітру у Львові та області впало ще кілька дерев та рекламний щит, а також певний час не курсував електротранспорт.