Британія запропонує молоді знижки на таксі та продукти, аби стимулювати до вакцинації

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VCU Capital News Service / Flickr

Уряд Великої Британії запропонує молоді знижки на їжу навинос і поїздки на таксі, щоб стимулювати їх вакцинуватись від коронавірусу. Ідеться про знижки від таких сервісів, як Uber, Bolt, Deliveroo та Pizza Pilgrims.

Про це повідомляє BBC.

У серпні компанія Uber відправить всім користувачам нагадування із закликом до вакцинації, а також запропонує знижки на поїздки і доставку харчів на своїй платформі Uber Eats для молодих людей, які вакцинувались.

Bolt запропонує безкоштовну поїздку, а компанія Deliveroo, що займається доставкою їжі, роздасть ваучери вакцинованій молоді.

Міністр охорони здоровʼя Саджид Джавід подякував компаніям за активізацію у просуванні вакцини і закликав людей скористатися знижками. Він додав, що фірми не будуть зберігати жодних даних про стан здоровʼя.

Повідомлення про знижки зʼявилися після того, як у ці вихідні (31 липня — 1 серпня) по всій Англії відкрилася низка центрів вакцинації.