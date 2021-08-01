В Україні за добу понад 480 нових хворих на ковід. Майже стільки ж шпиталізували
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за добу 31 липня виявили 484 нові випадки коронавірусу, також шпиталізували 473 людей.
Про це вранці 1 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових випадків виявили у місті Києві (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях. Окрім цього, за минулу добу 6 людей померли, а одужали 131.
Загалом з початку пандемії і станом на 1 серпня в Україні виявили 2 253 269 хворих на коронавірус, померли 52 951 людина, а одужали 2 186 994.
Що стосується вакцинації, то за добу 31 липня зробили 68 499 щеплень. Загалом з початку кампанії вакцинували 3 571 447 людей, з них отримали одну дозу 3 571 445, обидві — 2 023 258.
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