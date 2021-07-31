Відмовив двигун. У Росії винищувач Су-35С впав в Охотське море
- Автор:
- Софія Телішевська
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Літак Су-35С впав в Охотське море в Хабаровському краї Росії через відмову двигуна під час навчального польоту. Льотчик зміг катапультуватись.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Східний військовий округ РФ.
Літак впав в море, коли виконував навчально-тренувальний політ. Пілот зміг катапультуватися, тому й вижив — його здоров’ю нічого не загрожує.
Пілота знайшла пошукова група та доставила його на аеродром дислокації. Військові почали розслідування інциденту.
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