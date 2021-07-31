На сході та заході України оголосили штормове попередження
- Автор:
- Катерина Кадакова
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WikimediaImages / Pixabay
У суботу, 31 липня, на сході та заході України очікується погіршення погодних умов, подекуди можливий град.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, грози прийдуть вдень у Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську області, на Закарпаття, а також у Луганську, Донецьку та Запорізьку області. В окремих районах прогнозують град та шквали 15—20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
До того ж в УГМЦ попередили, що протягом 31 липня — 1 серпня у більшості областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- В Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на серпень: температура буде вищою за кліматичну норму, а кількість опадів не перевищить середні показники.
- Синоптики повідомили, що протягом найближчих діб у більшості областей України утримається спека, проте захід вже відчує прохолоду.