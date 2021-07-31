Бойовику «ДНР» повідомили про підозру в катуванні полонених під Іловайськом військових

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Бойовику «ДНР» заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з українськими військовими, які були захоплені у полон біля Іловайська.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, громадянин України, виконуючи завдання ватажків «ДНР», в одній із так званих в’язниць, облаштованій у захопленому бойовиками приміщенні Управління СБУ в Донецькій області, з серпня 2014-го до лютого 2015 року катував військових Національної гвардії та Збройних сил, захоплених у полон 24—25 серпня 2014 року в районі Іловайська.

Як з’ясувалося, бойовик систематично бив військових руками, ногами і гумовим кийком, що спричиняло сильний фізичний біль і страждання. Також найманець довгий час утримував полонених у нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.

В Офісі генпрокурора наголосили, що вказані дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права (відповідно до статті 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного в розшук, в Офісі генпрокурора поки не називають його прізвище.