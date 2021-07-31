У Донецькій області прогримів вибух на шахті, постраждали 10 гірників
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Кримський Андрій / УНІАН
У Донецькій області в селищі Удачне вранці 31 липня стався вибух на шахті, постраждали 10 гірників.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, вибух стався о 5:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м, на шахті, що належить ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське».
За попередніми даними, постраждали 10 шахтарів, вони госпіталізовані до Центральної районної лікарні Покровська. Інформації про їхній стан поки що немає.
Наразі причина та обставини події встановлюються.
- 20 липня на підприємстві «РівнеАзот», яке виготовляє добрива, сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою. Інцидент стався на підприємстві в селі Городок. Спершу очевидці повідомляли, що на заводі був вибух, але інформація не підтвердилася. О 17:26 витік азотної кислоти заблокували. За результатами перевірки повітря після аварії забруднювальних речовини у Рівному та селі Городок не виявили.
- «РівнеАзот» є одним із найбільших підприємств у Західній Україні, котре виробляє мінеральні азотні добрива, технічний кисень, рідку вуглекислоту та сухий лід.