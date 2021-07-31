В Україні за добу виявили 916 нових випадків коронавірусу, найбільше — у Києві
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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skaman306 / Getty Images
В Україні за добу 30 липня виявили 916 нових випадків коронавірусу, 486 людей госпіталізували, 15 померли, а 510 одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За минулу добу найбільше нових випадків виявили у Києві (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях. Серед хворих — 61 дитина та 43 медпрацівники.
Загалом від початку пандемії в Україні станом на 31 липня коронавірус виявили у 2 252 785 осіб, померли 52 945 пацієнтів, одужали — 2 186 863 особи. Проведено 11 381 585 ПЛР-тестувань.
Першу дозу вакцини в Україні отримали вже 3 525 848 людей (ще двоє були щеплені за кордоном), обидві — 2 000 356, за добу вакцинували 150 080 українців, з них 61 861 людина отримала другу дозу.
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