Уряд США відмовив Безосу у праві укласти контракт з NASA. Він хотів побудувати модуль для висадки на Місяць
- Автор:
- Софія Телішевська
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Alex Wong / Getty Images
Рахункова палата США відхилила пропозицію засновника Amazon Джеффа Безоса щодо виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць.
Про це пише CNBC.
Ще 2 липня Джефф Безос запропонував NASA покрити його витрати на два мільярди доларів в обмін на контракт, який надасть компанії Blue Origin можливість побудувати модуль для висадки на Місяць.
Таким чином мільярдер оскаржив рішення, яке дає компанії Ілона Маска SpaceX право на будівництво місячного модуля. Безос стверджує, що космічне агентство мало визначити кілька постачальників, а не надавати перевагу одному.
«Без конкуренції короткострокові та довгострокові місячні амбіції NASA будуть відкладені та врешті-решт обійдуться Штатам дорожче, що не відповідатиме національним інтересам», — заявив Безос.
- Йдеться про висадку. яка планується у рамках програми Artemis. Її мета — доправити людей на Місяць у 2024 році та створити інфраструктуру для подальшого відправлення астронавтів на Марс. Програма діє в кооперації з приватними компаніями. У грудні 2020 року NASA назвало перших 18 астронавтів для місій на Місяць, серед них — девʼять жінок.
- NASA розглядає пропозиції з розробки апарату від трьох компаній: Blue Origin, Dynetics і SpaceX. Artemis має стати першою американською програмою з дослідження глибинного космосу з часів Apollo Moon у 1960-х.
- У лютому стало відомо, що анонсована висадка людей на Місяці в рамках місії Artemis у 2024 році може не відбутися, оскільки NASA бракує фінансування.