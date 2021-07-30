Уряд США відмовив Безосу у праві укласти контракт з NASA. Він хотів побудувати модуль для висадки на Місяць

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Рахункова палата США відхилила пропозицію засновника Amazon Джеффа Безоса щодо виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць.

Про це пише CNBC.

Ще 2 липня Джефф Безос запропонував NASA покрити його витрати на два мільярди доларів в обмін на контракт, який надасть компанії Blue Origin можливість побудувати модуль для висадки на Місяць.

Таким чином мільярдер оскаржив рішення, яке дає компанії Ілона Маска SpaceX право на будівництво місячного модуля. Безос стверджує, що космічне агентство мало визначити кілька постачальників, а не надавати перевагу одному.

«Без конкуренції короткострокові та довгострокові місячні амбіції NASA будуть відкладені та врешті-решт обійдуться Штатам дорожче, що не відповідатиме національним інтересам», — заявив Безос.