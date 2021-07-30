ЄС засудив режим Лукашенка за використання мігрантів у політичних цілях
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Європейський Союз закликав режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити використовувати нелегальних мігрантів як інструмент тиску на сусідні країни.
Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, пише Reuters.
«Використання людей, які потребують допомоги, для досягнення політичних цілей порушує фундаментальні європейські цінності та принципи. ЄС та його держави-члени засуджують інструменталізацію мігрантів і біженців білоруським режимом», — наголосив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
За його словами, Союз боротиметься з довготривалим зростанням кількості нерегулярних переходів з Білорусі, щоб зберегти цілісність свого зовнішнього кордону.
ЄС розгляне можливість обмежувальних заходів, спрямованих на перевізників мігрантів, які порушують права людини та на осіб, які причетні до торгівлі людьми.
«ЄС і його держави-члени як і раніше сповнені рішучості ефективно управляти міграційними потоками для захисту зовнішніх кордонів Союзу. Особи, які не мають права перебувати в ЄС, повинні покинути територію. У цьому контексті ЄС та його держави-члени вживатимуть всіх необхідних заходів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права», — додав Боррель.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. Серед затриманих на кордоні з Білоруссю переважно нелегали з Іраку. Також затримані громадяни Ірану, Сирії, Білорусі, Росії, Гвінеї, Туреччини, Шрі-Ланки та інших країн. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив міграційну кризу тим, що Білорусь не має коштів, щоб утримувати мігрантів.
- Пізніше Лукашенко заявив, що його країна більше не заважатиме мігрантам перетинати західні кордони — цим він, по суті, відповів на санкції.
- Єврокомісія надасть Литві €10 мільйонів для реагування на наплив мігрантів. Країна вже будує загородження на кордоні — воно має бути побудовано на ділянці кордону довжиною у 550 кілометрів.