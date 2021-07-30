Люксембург оштрафував Amazon на 746 мільйонів євро за порушення конфіденційності клієнтів

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Управління з захисту даних Люксембургу оштрафувало компанію Amazon на 746 мільйонів євро за недотримання правил конфіденційності відповідно до норм Європейського Союзу.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з останніми документами компанії, рішення ухвалили 16 липня, оскільки регулятор підтвердив, що «обробка персональних даних Amazon не відповідала Загальному регламенту ЄС про захист даних».

«Ми категорично не згодні з рішенням CNPD та маємо намір оскаржити його. Рішення, що стосується того, як ми показуємо клієнтам відповідну рекламу, спирається на субʼєктивні та неперевірені тлумачення європейського законодавства щодо конфіденційності, а пропонований штраф цілком не відповідає пропорції навіть такого тлумачення», — йдеться у заяві Amazon.