Рух поїздів у Полтавській області після аварії відновлюватимуть до суботи

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Повноцінний рух поїздів у Полтавській області, де на залізничному переїзді біля станції Решетилівка вранці зіткнулись поїзд і вантажний трейлер, відновлять не раніше суботи, 31 липня.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«Усі поїзди до/з Харкова йтимуть по парній колії з незначним відхиленням від графіка», — попередили в компанії.

Зазначимо, станом на 14:30 затримуються поїзди:

№ 85 Новоолексіївка — Львів (затримка становила 3 години);

№ 138 Хмельницький — Лисичанськ (затримка — 50 хвилин);

№ 46 Лисичанськ — Ужгород (затримка — 40 хвилин);

№ 70 Львів — Маріуполь (затримка — 40 хвилин).

Нагадаємо, уранці 30 липня на переїзді біля станції Решетилівка (Полтавська область) зіткнулись поїзд і вантажний трейлер. Аварія сталася о 02:51, відтоді на відрізку Київ — Харків поїзди курсують із запізненням. Унаслідок ДТП госпіталізована чергова по залізничному переїзду.