Парламент Чехії ухвалив закон про компенсацію постраждалим від вибухів на військових складах у Врбетіце

Новини

Policie ČR

Нижня палата парламенту Чехії ухвалила закон, який передбачає виплату понад 700 мільйонів чеських крон ($32 млн) як компенсації за вибухи на військових складах у місті Врбетіце. Чеська сторона звинувачує у цих вибухах Росію.

Про це пише місцеве видання Novinky.

Ці кошти будуть розподілені між муніципалітетами біля Врбетіце, які постраждали через вибухи. Раніше цей документ підтримав президент країни Мілош Земан, додавши, що ці кошти має сплатити справжній винуватець вибухів.

18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща та Словаччина. Згодом премʼєр Чехії закликав країни ЄС вислати щонайменше по одному російському дипломату.