В Укргідрометцентрі спрогнозували, в яких регіонах у найближчі дні відступить спека

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У більшості областей України протягом наступних трьох діб утримається спека, проте захід вже відчує прохолоду.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Протягом суботи на нашу територію впливатиме антициклон, лише східні області будуть прощатися з одним фронтом, а вдень західні вже зустрічатимуть інший, тому в зазначених регіонах буде більше хмар та короткочасні дощі», — розповіли синоптики.

За даними УГМЦ, у перші дні серпня фронти з заходу впевненіше пануватимуть у західних, північних та центральних областях, тому там побільшає грозових дощів.

У зв’язку з цим, у суботу, 31 липня, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій, а вдень і в більшості західних областей пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Також опади прогнозують 1—2 серпня в усіх областях, окрім сходу та південного сходу. Подекуди в окремих районах можливі град та шквали вітру 15—20 м/с.

Температура вночі становитиме +13...+19 °С, на півдні країни — до +23 °С; вдень повітря розжариться до +26...+33 °С, 1—2 серпня у південній та східній частині — до +36 °С, у західних областях буде +22...+28 °С.