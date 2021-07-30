Байден запропонував усім штатам платити людям по $100 за вакцинацію

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Президент США Джо Байден закликав керівництво штатів та місцеву владу запропонувати людям $100 за щеплення від коронавірусу. Про це йдеться у заяві Білого дому від 29 липня.

«Протягом усієї кампанії з вакцинації ми бачили, що фінансові стимули служать мотивуючим фактором для деяких людей, щоб пройти вакцинацію», — заявили у Білому домі. Так, наприклад, коли продуктовий магазин Kroger почав пропонувати своїм співробітникам $100 за вакцинацію, кількість щеплень збільшилася з 50% до 75%. Зазначимо, що у таких штатах, як Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо і Колорадо у пілотному режимі вже впровадили такі програми стимулу на суму $100.

Гроші для виплати пільг можуть брати з коштів, які видали штатам та місцевим органам правління відповідно до Закону про американський план порятунку (це закон про економічне стимулювання на $1,9 трильйона).

Видання The Hill пише, що Байден також підтвердив, що його адміністрація вимагатиме від усіх співробітників федерального уряду і місцевих органів влади свідчити про те, що вони пройшли повну вакцинацію. Невакциновані співробітники повинні будуть носити маску, фізично дистанціюватися від інших і виконувати вимоги щотижневого тестування. Мандат поширюється приблизно на 4 мільйони чоловік.

Президент також закликав Міністерство оборони зʼясувати, «як і коли» воно зажадає вакцинації військовослужбовців.