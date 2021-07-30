«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки поїздів через зіткнення потяга та вантажного трейлера
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Videvo
«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів уранці 30 липня в напрямку Харків — Київ — Харків через аварію: на переїзді біля станції Решетилівка (Полтавська область) зіткнулись поїзд і вантажний трейлер.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Відтак затримуються наступні поїзди:
- № 85 Новоолексіївка — Львів (затримка становить 3 години 35 хвилин);
- № 126 Київ — Костянтинівка (2 години 20 хвилин);
- № 17 Харків — Ужгород (1 годину 40 хвилин);
- № 138 Хмельницький — Лисичанськ (1 годину 30 хвилин);
- № 10 Маріуполь — Київ (1 годину 40 хвилин);
- №11 Новоолексіївка — Київ (1 годину 15 хвилин);
- №41 Дніпро — Трускавець (1 годину 10 хвилин).
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