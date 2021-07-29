Вибух у технопарку в Німеччині: кількість загиблих зросла до п’яти людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Timea
У Німеччині рятувальники знайшли тіла ще трьох загиблих унаслідок вибуху в індустріальному парку Chempark.
Про це пише видання Zeit.
Тіла загиблих знайшли під час розбору завалів. Таким чином загальна кількість загиблих зросла до п’яти осіб.
Водночас у прокуратурі зазначили, що двоє осіб досі вважаються зниклими безвісти.
Поліція продовжує з’ясовувати причину аварії, але там сумніваються, що матимуть змогу зробити це найближчим часом.
- На заході Німеччини в місті Леверкузен у вівторок, 27 липня, на території технопарку для хімічної промисловості прогримів вибух та почалася сильна пожежа. Унаслідок вибуху постраждали щонайменше 30 людей.
- Chempark — один із найбільших у світі індустріальних парків хімічного виробництва, в якому працюють понад 60 компаній, включно з Bayer і Lanxess.