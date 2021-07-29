Вибух у технопарку в Німеччині: кількість загиблих зросла до п’яти людей

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Twitter / Timea

У Німеччині рятувальники знайшли тіла ще трьох загиблих унаслідок вибуху в індустріальному парку Chempark.

Про це пише видання Zeit.

Тіла загиблих знайшли під час розбору завалів. Таким чином загальна кількість загиблих зросла до п’яти осіб.

Водночас у прокуратурі зазначили, що двоє осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Поліція продовжує з’ясовувати причину аварії, але там сумніваються, що матимуть змогу зробити це найближчим часом.