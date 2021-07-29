Взрыв в технопарке в Германии: количество погибших возросло до пяти человек

В Германии спасатели нашли тела еще трех погибших в результате взрыва в индустриальном парке Chempark.

Об этом пишет издание Zeit.

Тела погибших нашли во время разбора завалов. Таким образом общее число погибших возросло до пяти человек.

В то же время в прокуратуре отметили, что два человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Полиция продолжает выяснять причину аварии, но там сомневаются, что смогут сделать это в ближайшее время.