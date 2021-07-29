РНБО проведе наступне засідання на Донбасі. Данілов назвав порядок денний
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- Олексій Ярмоленко
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Офіс президента України / Facebook
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що наступне засідання РНБО відбудеться 30 липня. Його проведуть у Донецькій області.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Засідання, яке відбудеться завтра, буде тривати на території Донецької області», — підкреслив Данілов.
За його словами, порядок денний вже сформований. Загалом члени РНБО розглянуть вісім питань.
«Будуть питання кордону, будуть питання безпеки в енергетичному секторі, будуть питання, пов’язані з медициною, з водою», — пояснив секретар РНБО.
Він також наголосив, що РНБО продовжить практику виїзних засідань, щоб залучати органи місцевого самоврядування.
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