РНБО проведе наступне засідання на Донбасі. Данілов назвав порядок денний

Новини

Офіс президента України / Facebook

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що наступне засідання РНБО відбудеться 30 липня. Його проведуть у Донецькій області.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Засідання, яке відбудеться завтра, буде тривати на території Донецької області», — підкреслив Данілов.

За його словами, порядок денний вже сформований. Загалом члени РНБО розглянуть вісім питань.

«Будуть питання кордону, будуть питання безпеки в енергетичному секторі, будуть питання, пов’язані з медициною, з водою», — пояснив секретар РНБО.

Він також наголосив, що РНБО продовжить практику виїзних засідань, щоб залучати органи місцевого самоврядування.