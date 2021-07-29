Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за домашнє насильство. Що змінилося?

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Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за домашнє насильство і насильство за ознакою статі.

Про це йдеться на сайті ОП.

Відтак постраждала особа зможе отримати моральне та матеріальне відшкодування за домашнє насильство.

Закон також дозволяє притягувати військових і поліцейських до відповідальності за домашнє насильство на загальних підставах, а не на підставі дисциплінарного статуту.

Термін розгляду справ збільшується з трьох до шести місяців, щоб суди встигали розглядати провадження про насильство і не закривали їх через закінчення термінів. Також закон дозволяє розглядати справи без присутності порушника, якщо він про це повідомлений належним чином.

Крім того, документ додає санкцію у вигляді громадських робіт. При цьому передбачено, що кошти за їх виконання будуть перераховувати постраждалим від насильства.

За вчинення домашнього насильства, яке не спричинило серйозних травм, передбачений штраф від 170 до 340 гривень, громадські роботи на строк від 30 до 40 годин або адміністративний арешт на 10 діб.

Якщо дії відбуваються повторно протягом одного року, передбачений штраф від 340 до 680 гривень, громадські роботи від 40 до 60 годин або адміністративний арешт до 15 діб.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.