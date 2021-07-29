Керівника Агентства з розшуку активів відсторонили після підозри у привласненні $400 тисяч арештованих коштів

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Суд відсторонив керівників Нацагентства України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), яких підозрюють у привласненні $400 тисяч арештованих коштів.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

Відсторонені тимчасово виконуючого обов’язки голови АРМА Віталій Сигидbн, його заступник та начальник управління АРМА. Крім того, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

ДБР також перевіряє причетність керівництва АРМА до кримінального правопорушення, пов’язаного відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.