Зеленський підписав закони про основи національного спротиву та збільшення чисельності Збройних сил
- Автор:
- Катерина Кадакова
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President Of Ukraine / Flickr
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України.
Про це він повідомив під час привітання військових з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ.
«Це є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятися, не допустить подій 2014 року та що захист України для нас — наша всенародна справа», — заявив Зеленський.
Президент зазначив, що закон передбачає комплекс важливих заходів, які мають на меті розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки населення України до національного спротиву.
«Він дозволяє в разі потреби залучити все населення України для захисту своєї, нашої, рідної землі, свого краю, своєї родини та згуртувати всіх українців навколо цих важливих, пріоритетних ідей», — наголосив він.
За словами Зеленського, заходи нацспротиву здійснюватимуться як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованих територіях України.
Глава держави також зауважив, що завдяки цим законам ССО отримають важелі для розбудови руху опору, зможуть поповнити свої лави новими фахівцями і надалі зміцнювати обороноздатність країни.
- 16 липня Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкти президента Володимира Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності Збройних сил на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч).
- У першому читанні ці документи Рада схвалила наприкінці червня. Тоді за них також проголосували понад 300 нардепів.
- У березні Рада ухвалила закон про призов резервістів. Документ передбачає призов протягом доби на військову службу в «особливий період» резервістів першої черги, тобто тих, хто вже відслужив строкову службу або був мобілізований (на строк не більше ніж 6 місяців). Також він передбачає низку нововведень.