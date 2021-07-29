Зеленський підписав закони про основи національного спротиву та збільшення чисельності Збройних сил

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President Of Ukraine / Flickr

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України.

Про це він повідомив під час привітання військових з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Це є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятися, не допустить подій 2014 року та що захист України для нас — наша всенародна справа», — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що закон передбачає комплекс важливих заходів, які мають на меті розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки населення України до національного спротиву.

«Він дозволяє в разі потреби залучити все населення України для захисту своєї, нашої, рідної землі, свого краю, своєї родини та згуртувати всіх українців навколо цих важливих, пріоритетних ідей», — наголосив він.

За словами Зеленського, заходи нацспротиву здійснюватимуться як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Глава держави також зауважив, що завдяки цим законам ССО отримають важелі для розбудови руху опору, зможуть поповнити свої лави новими фахівцями і надалі зміцнювати обороноздатність країни.