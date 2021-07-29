У Києві в одному з поштоматів вибухнула посилка
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Поліція Києва
В одному з торгово-розважальних центрів у Києві у поштоматі здетонувала посилка.
Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.
Інцидент трапився в Оболонському районі міста. Правоохоронці зʼясували, що в одній зі скринь поштомата здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів. Поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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