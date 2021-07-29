Netflix ввела обовʼязкову вакцинацію для акторів і співробітників, які працюють на знімальних майданчиках

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Американська компанія Netflix зобовʼязала акторів, які залучені до зйомок на студії у США, і деяких співробітників пройти вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляють Deadline і Hollywood Reporter.

Правила стосуються акторів і тих, хто взаємодіє з ними на знімальному майданчику. Нові вимоги узгодили з Альянсом продюсерів кіно і телебачення, Гільдією кіноакторів, профспілками та іншими галузевими організаціями.

У рідких випадках від щеплення можна буде відмовитись: якщо його не можна робити з медичних, релігійних або вікових причин. Нові правила не торкнуться серіалів і фільмів, які вже виробляють.

Зазначимо, що Netflix стала першою великою студією в Голлівуді, яка ввела такий захід. Відповідне рішення ухвалили через поширення у США штаму «Дельта». Також через це у США вирішили повернути обов’язковий масковий режим для вакцинованих людей. Ідеться про практично дві третини території США — здебільшого штати на півдні та заході країни.