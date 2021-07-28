«Очікую системнішої роботи». Зеленський провів кадрові зміни в керівництві ЗСУ

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Пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергія Корнійчука, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка та командувача Операції обʼєднаних сил Володимира Кравченка.

Про це йдеться на сайті ОП.

Натомість Сергій Шаптала став начальником Генерального штабу ЗСУ, а Олександр Павлюк — командувачем Операції обʼєднаних сил.

«Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах», — зазначив Зеленський.

Президент наголошує на тому, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектора безпеки.

«Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних сил загалом», — додав президент.