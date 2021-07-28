«Очікую системнішої роботи». Зеленський провів кадрові зміни в керівництві ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба президента України
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергія Корнійчука, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка та командувача Операції обʼєднаних сил Володимира Кравченка.
Про це йдеться на сайті ОП.
Натомість Сергій Шаптала став начальником Генерального штабу ЗСУ, а Олександр Павлюк — командувачем Операції обʼєднаних сил.
«Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах», — зазначив Зеленський.
Президент наголошує на тому, що ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони та сектора безпеки.
«Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних сил загалом», — додав президент.
- Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак пішов з посади. Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський. Хомчак обіймав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року.
- Рік тому, 27 липня 2020 року, на Донбасі почалось чергове перемирʼя. За цей час загинули 45 українських військових, 163 дістали поранень. Окрім цього, бойовики 1 995 разів обстрілювали Збройні сили України. Українська делегація наголошує, що це майже втричі менше обстрілів, ніж у період з липня 2019 до липня 2020 року: тоді було 88 загиблих, 494 поранених і 4 257 обстрілів.