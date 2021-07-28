«Ожидаю более системной работы». Зеленский провел кадровые изменения в руководстве ВСУ

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Корнейчука, командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка и командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко.
Об этом говорится на сайте ОП.
Взамен Сергей Шаптала стал начальником Генерального штаба ВСУ, а Александр Павлюк — командующим Операцией объединенных сил.
«Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях», — отметил Зеленский.
Президент отмечает, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.
«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом», — добавил президент.
- Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак ушел с должности. Соответствующее решение принял Владимир Зеленский. Хомчак занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года.
- Год назад, 27 июля 2020 года, на Донбассе началось очередное перемирие. За это время погибли 45 украинских военных, 163 были ранены. Кроме этого, боевики 1 995 раз обстреливали Вооруженные силы Украины. Украинская делегация отмечает, что это почти втрое меньше обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 года: тогда было 88 погибших, 494 раненых и 4 257 обстрелов.