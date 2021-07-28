Зеленський змінив склад РНБО
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України та увів туди головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Про це йдеться в указі № 325, оприлюдненому на сайті президента.
Цим же указом із персонального складу РНБО виведено колишнього головнокомандувача Романа Хомчака.
Таким чином, у РНБО зараз входять 23 особи:
- Володимир Зеленський (президент);
- Іван Баканов (СБУ);
- Ірина Венедіктова (Офіс генпрокурора);
- Герман Галущенко (Міненерго);
- Олексій Данілов (секретар РНБО);
- Андрій Єрмак (Офіс президента);
- Анатолій Загородній (НАНУ);
- Валерій Залужний (ЗСУ);
- Дмитро Кулеба (МЗС);
- Юлія Лапутіна (Мінветеранів);
- Олександр Литвиненко (Служба зовнішньої розвідки);
- Олексій Любченко (Мінекономіки);
- Сергій Марченко (Мінфін);
- Денис Монастирський (МВС);
- Дмитро Разумков (Верховна Рада);
- Олексій Резніков (Мінреінтеграції);
- Ольга Стефанішина (Кабмін);
- Андрій Таран (Міноборони);
- Олег Уруський (Мінстратегпром);
- Михайло Федоров (Мінцифри);
- Ігор Черкаський (Держфінмоніторинг);
- Кирило Шевченко (НБУ);
- Денис Шмигаль (Кабмін).
Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак пішов з посади. Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський. Хомчак займав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року.