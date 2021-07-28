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Зеленський змінив склад РНБО

Автор:
Софія Телішевська
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Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України та увів туди головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це йдеться в указі № 325, оприлюдненому на сайті президента.

Цим же указом із персонального складу РНБО виведено колишнього головнокомандувача Романа Хомчака.

Таким чином, у РНБО зараз входять 23 особи:

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак пішов з посади. Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський. Хомчак займав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року.