Зеленський змінив склад РНБО

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Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України та увів туди головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це йдеться в указі № 325, оприлюдненому на сайті президента.

Цим же указом із персонального складу РНБО виведено колишнього головнокомандувача Романа Хомчака.

Таким чином, у РНБО зараз входять 23 особи:

Володимир Зеленський (президент);

Іван Баканов (СБУ);

Ірина Венедіктова (Офіс генпрокурора);

Герман Галущенко (Міненерго);

Олексій Данілов (секретар РНБО);

Андрій Єрмак (Офіс президента);

Анатолій Загородній (НАНУ);

Валерій Залужний (ЗСУ);

Дмитро Кулеба (МЗС);

Юлія Лапутіна (Мінветеранів);

Олександр Литвиненко (Служба зовнішньої розвідки);

Олексій Любченко (Мінекономіки);

Сергій Марченко (Мінфін);

Денис Монастирський (МВС);

Дмитро Разумков (Верховна Рада);

Олексій Резніков (Мінреінтеграції);

Ольга Стефанішина (Кабмін);

Андрій Таран (Міноборони);

Олег Уруський (Мінстратегпром);

Михайло Федоров (Мінцифри);

Ігор Черкаський (Держфінмоніторинг);

Кирило Шевченко (НБУ);

Денис Шмигаль (Кабмін).

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак пішов з посади. Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський. Хомчак займав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року.