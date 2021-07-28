У Bellingcat обіцяють «найближчим часом» опублікувати фільм-розслідування про «вагнерівську» спецоперацію

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Скриншот з сюжету «Беларусь 1»

У Bellingcat повідомили, що найближчим часом опублікують фільм-розслідування про спецоперацію із затримання найманців «ПВК Вагнера».

Про це у коментарі «Суспільному» розповів один із розслідувачів Христо Грозєв.

«Завтра фільму точно не буде. Завтра маємо важливу справу у Берліні, яку висвітлюємо. Але буде невдовзі», — заявив він.

Своє розслідування у Bellingcat анонсували ще на початку року, але досі його не оприлюднили. Ще в березні розслідувачі приїжджали до України та проводили зйомки. Затримку там пояснюють карантинними обмеженнями.