У Bellingcat обіцяють «найближчим часом» опублікувати фільм-розслідування про «вагнерівську» спецоперацію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Скриншот з сюжету «Беларусь 1»
У Bellingcat повідомили, що найближчим часом опублікують фільм-розслідування про спецоперацію із затримання найманців «ПВК Вагнера».
Про це у коментарі «Суспільному» розповів один із розслідувачів Христо Грозєв.
«Завтра фільму точно не буде. Завтра маємо важливу справу у Берліні, яку висвітлюємо. Але буде невдовзі», — заявив він.
Своє розслідування у Bellingcat анонсували ще на початку року, але досі його не оприлюднили. Ще в березні розслідувачі приїжджали до України та проводили зйомки. Затримку там пояснюють карантинними обмеженнями.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ і Служба зовнішньої розвідки стверджують, що ніякої операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Проте ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що у 2018 році особисто її санкціонував.
- У міжнародній групі розслідувачів Bellingcat почали знімати фільм про провал «вагнерівської» спецоперації. Там запевнили, що мають докази її існування. Розслідування планують опублікувати двома частинами — інтерв’ю та фактаж.