В Анталії через лісової пожежі постраждали понад 50 осіб. Скасовані всі екскурсії
- Автор:
- Софія Телішевська
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У турецькій Анталії внаслідок пожежі постраждали 53 людини. Влада розслідує різні версії загоряння.
Про це повідомив міністр лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, передає телеканал NTV.
Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях у Манавгатському районі. За словами міністра, вогонь посилюється разом із вітром, що ускладнює локалізацію пожежі. До гасіння залучили близько 400 рятувальників і 19 вертольотів.
Пожежа в районі Сарилар Махаллесі виникла на місці, де розташований лісовий склад. Займання сталося в майстерні столярів.
Вогонь пошкодив багато будинків. Тих, хто був удома під час пожежі в окрузі Калемлер-Махалезі Азізлер, евакуювали з району. Губернатор Манавгата попередив, що вогонь рухається до населених пунктів. Через пожежу також вивезли людей з мікрорайонів Евренсекі, Калемлер та Єнікой.
Влада Туреччини і туроператори призупинили всі туристичні екскурсії в курортних районах Сіде, Соргун і Манавгат, допоки ситуація не нормалізується.
- У Греції вирують лісові пожежі, які загрожують передмістям, що розташовані на півночі від Афін. Через це влада евакуювала людей, які проживають у наближених до пожежі районах.
- На італійському острові Сардинія, півдні Франції та в Іспанії вирують пожежі, які знищили сотні гектарів лісів і сільськогосподарських угідь. Місцеві жителі змушені евакуюватись.