Якість харчування у школах і таборах покращиться — Кабмін ухвалив постанову

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Кабінет міністрів підтримав постанову про затвердження нових норм і порядку організації харчування в закладах освіти та таборах відпочинку.

Відповідне рішення урядовці схвалили на засіданні 28 липня.

Ця постанова покликана покращити якість харчування та підвищити цінність раціону. Так, калорійність сніданку має становити 25—30% від добової потреби, а обіду — 30—35%.

Також документ регулює кількість білку, яку мають отримувати діти на сніданок, обід і вечерю.

«М’ясо, риба, молоко та молочні продукти, яйця, бобові та горіхи є основними джерелами білку. Додатковим джерелом корисних білків є злакові продукти», — йдеться в постанові.

Там також наголошують, що дві третини жиру, який споживають діти або здобувачі освіти, має надходити у вигляді ненасиченого жиру, але не більше ніж 10% від загальної добової калорійності.

«Зменшення споживання насичених жирів переважно тваринного походження асоційоване зі зменшенням ризику захворювань системи кровообігу. Доцільною є заміна насичених жирів тваринного походження ненасиченими жирами рослинного походження та регулярна присутність морської риби в чергуванні страв», — пояснюють автори документу.